Rankweils Musikschüler stellen sich dem ersten Wettbewerb

Zum 17. Mal wird der Förderpreis von La Musica an die jungen Talente vergeben.

RANKWEIL. Es ist zweifelsfrei ein Novum im Land Vorarlberg. Die Musikschule Rankweil mit Direktor Ingold Breuss vergibt als einzige Musikschule in Vorarlberg einen Förderpreis. Zum bereits 17. Mal geht am kommenden Samstag, 27. Jänner, ab 8.30 Uhr, im kleinen Saal im Rankweiler Vereinshaus mit achtzehn Solisten und ein Ensemble diese schon traditionelle Musikveranstaltung über die Bühne. Für Direktor Ingold Breuss ist diese Auflage ein echter Neubeginn, weil viele blutjunge Kinder mit von der Partie sind. So haben Paula Fleisch, Sophia Keckeis, Rosa Riedmann, Frida Lampert, Benedikt Ganahl, Marie Riedmann, Laurent Zoppoth, Alena Hartmann, Antonia Breuß, Pius Marte, Paula Ortner, Sarah Baldauf, Raphael Böhler, Layan Nasry, Dzenana Ahmetovic und Matilda Flores sowie das Quartett Fabio Cirignotta, Emilian Huber, Julian Nesensohn, Noah Tschallener ihr Kommen fix zugesagt. Die erfolgreichen Musiker der letzten Jahrzehnte haben diesen Wettbewerb schon längst hinter sich und streben nach Höherem. Wertvolle Unterstützer dieses Förderpreis ist die Volksbank Vorarlberg mit Sitz in Rankweil und Filialleiterin Susanna Süß und Partner Musikhaus „La Musica“ mit Geschäftsführer Johannes Schuricht. „Wollen die Leistungen und das Engagement dieser jungen Musiker auch honorieren“, tönt es von den Sponsoren. Als Juroren des Wettbewerbs fungieren Dorit Wocher (Stella Vorarlberg) und Christian Mathis (MS Walgau). Die Preisübergabe vom Förderpreis findet am Donnerstag, 1. Februar, 18.30 Uhr, im Rankweiler Vereinshaus statt.VN-TK