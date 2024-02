Rankweiler Tradition: Fasching auf dem Eis

Hunderte Mäschgerle drehten auf der Kunsteisbahn Gastra ihre Runden.

RANKWEIL. Am Faschingssamstag, lud im Zuge des Semesterferienprogramm die Marktgemeinde Rankweil, in Zusammenarbeit mit dem Eissportverein Rankweil, zum traditionellen Eislaufen „Fasching auf dem Eis“ auf der Kunsteisbahn Gastra ein. Zahlreiche sportbegeisterte Mäschgerle folgten der Einladung, und wurden in der Rankweiler Freiluftarena von Sport-Gemeinderat Helmut Jenny und der Obfrau des Eissportverein Rankweil DI Dražana Malinovic-Biedermann herzlichst begrüßt. Unter die vielen maskierten Eisläufer mischten sich fünf Eiskunstläuferinnen des EV Rankweils der Sektion Eiskunstlauf, die zahlreiche Süßigkeiten an Jung und Junggebliebene verteilten. Unter die schaulustigen Gäste mischte sich auch Rankweils Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall wie auch die Allgemein Gemeindeärztin Frau Magdalena Wöss, die dem bunten Treiben auf dem Eis begeistert Aufmerksamkeit schenkten.VN-TK