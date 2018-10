Rankweiler Senioren haben Brennerei besucht

Beim Seniorenausflug der Marktgemeinde am Mittwoch, 26. September, haben rund 130 Seniorinnen und Senioren die Fein-Brennerei Prinz in Hörbranz besucht. Dort erfuhren sie, wie Schnäpse und Liköre hergestellt werden.

Um die Führung möglichst angenehm zu gestalten, wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mehrere Gruppen eingeteilt. Während die einen durch die Produktionsräume geführt wurden, genossen die anderen die Sonne auf der Terrasse im benachbarten Gasthaus Rose.

Im Anschluss an den Rundgang durch die Brennerei fand eine Verkostung statt und so mancher Gast nutzte die Gelegenheit, im Hofladen ein hochprozentiges Mitbringsel zu erstehen. Nach der Rückkehr am späten Nachmittag fand ein gemütlicher Ausklang mit der Musikgruppe Jackpot im Vinomnasaal statt. Ältester Teilnehmer war Herbert Grasböck mit 90 Jahren, älteste Teilnehmerin war Martina Matt mit 86 Jahren.