Rankweiler Pfarrfest für Jung und Alt

Zum Beginn des Kirchenjahres gibt es die Feier mit der Bevölkerung.

RANKWEIL. Am Sonntag dem 10. September ist es wieder so weit. Da lädt die Pfarrgemeinde Rankweil ganz herzlich zum beliebten Pfarrfest ein. Bei gutem Wetter beginnt dieser Start zum Kirchenjahr um 10.00 Uhr mit der gemeinsamen Feier des Gottesdienstes vor der St. Peter Kirche. Ab etwa 11.00 Uhr geht es auf dem Rankler Marktplatz „rund“. Zuerst sorgt die Jungmusik Rankweil-Meiningen für zünftige Frühschoppen-Unterhaltang. Selbstverständlich ist während der ganzen Zeit auch wieder für die gewohnt gute Bewirtung gesorgt. So gibt es kulinarische Köstlichkeiten vom Grill, Vegetarisches und „süße Verführungen“ sowie feine Getränke mit und ohne „Sprit“. Außerdem ist ein Spieleland für die kleinen Besucher vorbereitet. Bei Schlechtwetter findet die Messfeier in der St. Josef Kirche statt mit anschließendem Pfarrfest im Vinomnasaal. Die für das Pfarrfest Verantwortlichen freuen sich schon auf die Feier und viele Gäste.VN-TK