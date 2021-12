Rankweiler Know-how für Räder in Rumänien

Eigene Fahrrad-Reparaturwerkstätte dank den Rankweilern Hans Kohler und Kurt Bell in Hosman eröffnet.

Es war schon seit einiger Zeit der große Wunsch von Rankweils Altbürgermeister Hans Kohler, in Hosman am Bauhof in Marpot in Rumänien, dreißig Kilometer westlich von Sibiu, eine Fahrrad-Reparaturwerkstätte zu installieren. Seit vielen Jahren bringen Rankweiler Feuerwehrmänner und Menschen aus ganz Vorarlberg auf der Fahrt nach Moldau auch Fahrräder nach Hosman. Mehr als einhundert Drahtesel hat man schon für die Einwohner aus Hosman zur Verfügung gestellt. Diese Fahrräder wurden an Ort und Stelle in Rumänien an Jugendliche und Erwachsene verteilt. In dieser Region von Hosman ist der Nahverkehr ganz schlecht mit Bedarf an Mobilität ausgestattet. Die Fahrräder, die von Rankweil nach Rumänien transportiert werden, sind gebraucht und naturgemäß – auch bedingt durch die schlechten Straßen – einem Verschleiß unterworfen und da und dort reparaturbedürftig. In weitem Umkreis aber gibt es keine dementsprechende Serviceeinrichtung, für die Beschaffung z.B. eines Schlauches oder Mantels muss man mit dem selten verkehrenden Bus bis nach Sibiu reisen.