Rankweiler Jubiläumsball mit einem großen Fragezeichen

Die 40. Ausgabe der traditionsreichen Faschingsveranstaltung wirft nach dem Rücktritt der Schalmeien im Vorjahr Diskussionen auf.

RANKWEIL. „Es wird eine faustdicke Überraschung für die vielen Besucher zu unserem großen Jubiläum geben. Die Ballgäste erwartet ein mehrstündiges Spitzenevent mit Musik und Showacts“, ließ sich Närrisches Kleeblatt Rankweil Obfrau Monika Dobler vor dem 40. Rankweiler Ball nicht so wirklich in die Karten blicken lassen. Am Samstag, 3. Februar, ab 20 Uhr, im Rankweiler Vinomnasaal, geht mit großer Spannung die Jubiläumsausgabe von der traditionsreichen Faschingsveranstaltung in der Marktgemeinde über die Bühne. Im Vorjahr hat der Rankweiler Schalmeienzug nach 38-jähriger musikalischen Höhepunkten im In- und Ausland seinen Rücktritt bekanntgegeben. Der große Faschingsumzug durch das Rankweiler Zentrum macht heuer in der fünften Jahreszeit Pause, dafür kommen die hunderten Ballgäste mit einem bunt gemischtem Programm unter der Führung von Chef Peter Speckle und Ehrenpräsident Peter Prantl voll auf ihre Kosten. Karten sind bei Astrid Speckle T 0664/5278778 erhältlich. Bekannte Rankweiler Persönlichkeiten und Mitglieder von einigen Rankweiler Vereinen sorgen für beste Unterhaltung. Das Highlight zum 40. Geburtstag steigt zur mitternächtlicher Stunde mit der spannungsgeladenen Schlussnummer auf der Bühne. Der erste Rankweiler Ball mit dem damaligen Präsidenten Peter Wöß ging am 26. Februar 1981 und den Urgesteinen wie Hans Sturn, Peter Wöß und Selly Frick in Szene. In den letzten vier Jahrzehnten waren viele Rankweiler Originale wie Martin Salzmann, Harald Keckeis, Manfred Graber, Markus Linder, Hans Reinthaler, Lothar Rothmund, Gebhard Barbisch, Heidi Jehle oder Albert Schickmayr um nur einige im Namen zu nennen auf der Bühne im Einsatz. Roswitha und Kurt Huber sorgten durch den langjährigen Kartenverkauf, dass der Rankweiler Ball zu einer echten Marke in der fünften Jahreszeit auch auf Landesebene ist.VN-TK