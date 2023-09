Rankweiler Jahrgänger 1948 mit Ausflug nach Schönenbach

Mehr als dreißig Jahrgänger nahmen an der Veranstaltung teil.

RANKWEIL. Es hat schon große Tradition, zumindest sich einmal im Jahr zu treffen und gemeinsam nette Stunden zu verbringen. Mehr als dreißig Jahrgänger 1948 aus Rankweil beteiligten sich am Ausflug nach Schönenbach im Bregenzerwald in Bizau. Mit der Bahn ging es von Rankweil nach Dornbirn. Danach hat ein Bus die Jahrgänger nach Bezau gebracht. Mit dem Traktorzügle ging es von Bezau nach Schönenbach. Der Wettergott hatte leider kein Einsehen. Den Ausklang vom Ausflug wurde im Gasthof Freschen in Rankweil gefeiert. Ein Organisationsteam von sechs Mitgliedern sorgt für die perfekte Abwicklung der Veranstaltung. Im Vorjahr haben die Rankweiler Jahrgänger 1948 einen zweitägigen Ausflug nach Ried im Oberinntal in Tirol absolviert.VN-TK