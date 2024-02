Rankweiler Hof Chef Roland Vith und Schlagerstar Marc Pircher musizierten gemeinsam

Kombination von Livemusik und kulinarischen Köstlichkeiten kam bei den Gästen im Rankweiler Hof ausgezeichnet an.

RANKWEIL. Zum Auftakt des schon zur Tradition gewordenen Zillertal-Abend musizierten Rankweiler Hof Geschäftsführer Roland Vith und Schlagersänger Marc Pircher aus Tirol in den Räumlichkeiten vom Familienunternehmen gemeinsam. Schon zum dritten Mal gab der Volksmusikstar im „Hof“ bei einem Live-Auftritt ein Stelldichein. Mit seinen erfolgreichen Liedern wie Sieben Sünden, Oldi Potpurri, Knallrot, Hey Diandl spürst es so wie i, seinem Hit-Medley oder die Herzen zum Himmel sorgte der weltweit bekannte Sänger und seiner unwiderstehlichem Akkordeon bei den Gästen im Rankweiler Traditions-Wirtshaus für eine fantastische Stimmung. Das Team mit den Chefs Roland und Martina Vith an der Spitze servierte den Besuchern aus ganz Vorarlberg und dem benachbarten Liechtenstein dazu ein dreigängiges Menü mit Köstlichkeiten aus dem Zillertal. Bei Livemusik und Kulinarik kamen die Gäste, darunter Alt Arbeiterkammer Vorarlberg Präsident Hubert Hämmerle und dem Feldkircher Entertainer Quadro Ernst, voll auf ihre Kosten. „Wir wollen dieses besondere Event mit einer Kombination Livemusik von einem Star und Kulinarik auch in den nächsten Jahren fortsetzen und zu einer Marke entwickeln lassen. Jeder Besucher ist und bleibt für uns immer ein ganz wichtiger Bestandteil“, sagt Rankweiler Hof Chef Roland Vith. Der Zufall führte ohnehin Regie. Für TV-Aufzeichnungen weilte Marc Pircher vor einigen Jahren in Rankweil und dadurch entstand eine Freundschaft mit der Familie Vith vom Rankweiler Hof.VN-TK