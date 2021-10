Rankweiler gewinnt bei US Pro Billard Series

Billardprofi Mario He aus Rankweil hat die mit 47.500 Dollar dotierten Ohio Open und damit erstmals auf der neuen US Pro Billiard Series gewonnen.

Der 28-jährige Vorarlberger, zuletzt mit Platz drei bei den Michigan Open schon mit einem Topergebnis, schaffte in Wilmington erstmals den Sprung ins Endspiel und setzte sich dort gegen Roberto Gomez von den Philippinen mit 2:0 in Sätzen durch. He erhielt dafür einen Preisgeldscheck über 13.000 Dollar (rund 11.200 Euro).