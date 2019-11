Rankweil rubbelt los!

Bei der Weihnachtslosaktion werden Preise im Wert von über 100.000 Euro verlost.

Rankweil. So wie man sich jedes Jahr darauf freut, die erste Kerze am Adventkranz anzuzünden, so freut man sich in Rankweil darauf, das erste Weihnachtslos freizurubbeln. Vielleicht versteckt sich ja eine kleine Aufmerksamkeit als Sofortgewinn unter dem Rubbelstreifen oder gar die Chance auf einen Hauptgewinn?