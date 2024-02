Rankweil im Jahr 2074: Uni-City ist neues Rathaus, Brederis auf dem Land nicht erreichbar

Lebendige Faschingszeitung "Brennessel" sorgte wieder für begeistertes Publikum.

RANKWEIL. Die 56. Auflage der Rankweiler Brennessel stand unter dem Motto „Rankweil 2.0“ und war wieder eine Show der Extraklasse. Das Spitzenprogramm wurde von der Bürgermusik Rankweil mit den drei Obfrauen Isolde Gögele, Susanne Entner und Alexandra Lins sowie dem Brennessel-Team Martin Salzmann, Harald Keckeis, Markus Senekowitsch und Magdalena Wöß auf die Beine gestellt. Mit viel Witz, Charme und inzwischen schon einer gewissen Professionalität brachten die Hobby-Schauspieler ein abwechslungsreiches Programm auf die Bühne des ausverkauften Vinomnasaals. Die lebendige Faschingszeitung hielt den großen Erwartungen wieder einmal mehr als stand und die knapp tausend Besucher kamen voll auf ihre Kosten. „Wir wollen dem Publikum einfach stets etwas Außergewöhnliches präsentieren und dafür braucht es ein eingespieltes Team auf und hinter der Bühne. Das Event ist längst zu einer großen Marke in Rankweil geworden. Es ist das beste Abendprogramm in unserer Gemeinde“, sagen die Bürgermusik RankweilObfrauen Isolde Gögele, Susanne Entner und Alexandra Lins. Die Bürgermusik Rankweil feiert heuer sein 210-jähriges Vereinsbestehen. Abwechselnd als Kapellmeister und als Aktiver mit dem Instrument Trompete und der Tuba waren Lukas Hirzberger und Lukas Strieder in der Doppelfunktion im Dauereinsatz. Besonders Letzterer sorgte mit der Tuba für einen glanzvollen Auftritt, aber auch Hirzberger glänzte auf seiner Trompete. Die Bürgermusik Rankweil unterhielt die Besucher mit stimmungsvoller Blasmusik und modernsten Klängen aus aller Welt. Die Rankweiler Musiker brachte den Vinomnasaal zum Beben. In der dreistündigen Nachmittagsvorstellung wusste auch die Jungmusik Rankweil-Meiningen zu überzeugen. Brennessel-„Ma“ Markus Senekowitsch trug mit Bravour die Hoppalas der letzten zwölf Monate in der Marktgemeinde vor und informierte die Menschen über die Neuerungen und Angebote in Rankweil von der Gegenwart bis hin zur Zukunft. In die Fußstapfen von Vater Peter ist Tochter und Allgemeinmedizinerin Magdalena Wöß schon längst getreten. Sie hat in einem Sketch zusammen mit Harald Keckeis, Martin Salzmann und Isolde Gögele in eindrucksvoller Manier eine Hauptrolle gespielt. Die Brennessel Rankweil stand ganz im Zeichen von Rankweil im Jahre 2074. Das Duo Harald Keckeis und Martin Salzmann legte sich mächtig ins Zeug und sorgte für Lachsalven ohne Ende. Als Höhepunkt präsentierten die Hobby-Schauspieler gleich mehrere Leckerbissen. In fünfzig Jahren steht die Uno City nicht mehr in Wien, sondern in Rankweil. Die Bürgermeisterin wird im 70. Stock dort regieren. Der Ortsteil Brederis ist auf dem Landweg dann nicht mehr erreichbar. Ein Mega-Baggerloch wurde als Lösung der Probleme gefunden. In Brederis kommen Pfahlbauten zur Anwendung. Gondoliere sind in Brederis das Um- und Auf. Nordkorea wird besser als Brederis erreichbar sein. Laterns gehört aufgrund des Wachstum und der Weiterbildung zu Rankweil. Das Bädle Laterns ist der Ortsrand von Rankweil. Auf Gapfohl entsteht eine große Indoor Skianlage mit Solar. Bei 40 Grad Plus kann dort noch Ski gefahren werden und die Rankweiler Skihütte steht mitten drin. Unterhalb der Basilika sind hohe Palmen, wachsen Bananen, Flamingos und Schimpansen klettern herum. Bei Bohrungen am Vorplatz der Basilika wird eine Weihwasserquelle gefunden und damit ist die Pfarre Rankweil finanziell für einen längeren Zeitraum aus dem Schneider. Mit einer kompletten Eigenfinanzierung entsteht das Gasthaus Sternen in der Letze mit einem Gastgarten und einer Skylounge. Die Aufgaben der Feuerwehr Rankweil übernehmen künftig dreißig Roboter. Die Frauen von RW Rankweil spielen in der Bundesliga und in der Champions League und erklimmen den Fußball-Olymp. Unter den Hunderten von Gästen wurden neben Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall mit Gatte Marco auch Vizebürgermeister Andreas Prenn mit Gattin Cornelia, die Gemeinderäte Helmut Jenny, Klaus Dieter Pirker und Karin Reith, Närrisches Kleeblatt Obfrau Monika Dobler, Feuerwehrkommandant Markus Mayr, Ballkönig Ernst Prantl, Norbert Lampert, Monika Thurnher, Evelyn Madlener und viele andere gesehen. Das Serviceteam vom Rankweiler Hof mit Chef Roland Vith hatte alle Hände voll zu tun, um die Besucher mit Getränken und kulinarischen Köstlichkeiten zu verwöhnen.VN-TK