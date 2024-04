Rankweil im Jahr 2030: Moderne und zukunftsorientierte Marktgemeinde

Nach dem Ortskernentwicklungskonzept wird in Rankweil der Räumliche Entwicklungsplan umgesetzt.

RANKWEIL. Die Marktgemeinde Rankweil mit knapp 13.000 Einwohner wird sich in den nächsten fünfzehn Jahren wohl auf allen Ebenen gravierend verändern. Ende Mai im Jahr 2021 hat die Rankweiler Gemeindevertretung im Vinomnasaal bei ihrer Sitzung das Räumliche Ortskernentwicklungsprojekt (ROKEP) einstimmig beschlossen. Mindestens zehn Großprojekte sollen in den nächsten Jahren in Rankweil umgesetzt werden. Vor der Fertigstellung sind die erforderlichen Baumaßnahmen in der Häusle Villa und das Kinderbetreuungshaus Markt. Noch heuer sollen diese zwei zukunftsorientierte Projekte im Rahmen einer großen Feier mit der Öffentlichkeit an die zuständigen Bereiche der Marktgemeinde Rankweil übergeben werden. Die Baumaßnahme Areal Rauch muss auch aufgrund des großen Widerstand in der Bevölkerung von den Privatinvestoren neu erstellt und überarbeitet werden. Nun steht in diesem Jahr noch der Beschluss der Rankweiler Gemeindepolitiker über des Räumlichen Entwicklungsplan (REP) auf der Agenda. Der Räumliche Entwicklungsplan ist ein strategisches und verbindliches Planungsinstrument der Marktgemeinde Rankweil. Der REP setzt sich mit den Bereichen Bauen, Wohnen sowie Sozial- und Wirtschaftsräumen, Natur- und Freiräumen und den damit verbundenen Themen Energiewende, Klimaschutz und Klimawandelanpassung auseinander. Der Räumliche Entwicklungsplan ist laut dem Land Vorarlberg verpflichtend für jede Gemeinde in Vorarlberg zu erstellen und wird nun von der Marktgemeinde Rankweil verordnet. Umgesetzt wird er vorrangig über den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan. Zudem ist er Grundlage für sämtliche Projekte und Planungen. Spätestens nach zehn Jahren steht die nächste Überarbeitung an. Experten mehrerer Planungsbüros sowie Vertreter aus Verwaltung und Politik der Marktgemeinde Rankweil haben als Planungsteam die vergangenen Monate den Vorentwurf des REP für Rankweil ausgearbeitet, welcher nun vorgestellt wird. Der REP für Rankweil wird am Donnerstag, 18. April, um 19 Uhr, im Rankweiler Vereinshaus der Öffentlichkeit präsentiert. Schon vor zweieinhalb Jahren wurde mit der Entstehung des REP gestartet. Gespräche mit der Verwaltung der Marktgemeinde Rankweil und erste Erhebungen in Sitzungen des Ortsentwicklungsausschusses haben stattgefunden. Meinungen aus der Bevölkerung und Ortsgespräche im Dialog mit den Menschen von Rankweil wurden durchgeführt. Das Land Vorarlberg prüft, ob durch den REP erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Der von der Rankweiler Gemeindevertretung beschlossene Entwurf des REP wird mindestens vier Wochen öffentlich aufgelegt. Alle Rankweiler Bürger und betroffenen öffentlichen Stellen können in dieser Zeit eine schriftliche Stellungnahme abgeben. Der Lebensraum Rankweil wird im Jahr 2030 ein neues Gesicht bekommen und dann komplett abgeschlossen sein.VN-TK