Rankweil feiert kulturelle Vielfalt

Vergangenes Wochenende fand am Marktplatz bereits zum 22. Mal das Fest der Kulturen statt.

RANKWEIL. „Das friedvolle Beisammensein und Feiern von Menschen unterschiedlicher Herkunft ist gerade in Zeiten wie diesen besonders wichtig. Bin froh darüber, das dieses Megaevent auch ein Rankweil schon zur Tradition gehört“, sagt und gratulierte Landtagsabgeordneter Christoph Toma in seiner Rede anlässlich des Fests der Kulturen auf der großen Bühne am Rankweiler Marktplatz. Trotz der Tropenhitze waren über 1000 Menschen aus dem ganzen Land zuammengekommen, um miteinander sieben nette Stunden zu verbringen. Gemeinsam Tanzen, Singen, kulinarische Köstlichkeiten aus den verschiedensten Kulturen aus dem In- und Ausland genießen, das stand auch bei der 22. Auflage des Fests der Kulturen wieder im Mittelpunkt.

Auf dem Programm standen auch Aufführungen von verschiedenen Kulturvereinen. Dabei waren Serbien, Bosnien- Herzegowina, die Philippinen, Nepal, Senegal, Slowenien, Slawische Länder, Frankreich sowie die Türkei und Österreich vertreten. Erstmals haben die Mitglieder vom Kulturverein Nepal mit Aakritti, Laxnii, Pratistha, Meenu und Maya ihre Köstlichkeiten wie Dal Bhat (Reis mit Linsen und Gemüse), Momo (gefüllte Teigtaschen veg. oder mit Fleisch), Samosa und Shapale den Besuchern präsentiert und fand einen guten Absatz. So wurde die österreichische Kultur etwa durch die Trachtengruppe Rankweil mit Langzeitobmann Peter Deisl und den vielen Aktiven vertreten. Im halbstündigen Auftritt auf der Bühne erhielt die Trachtengruppe Rankweil vom Publikum minutenlange Standing Ovations und wusste zu überzeugen. Die Trachtengruppe Rankweil feiert 2024 sein 70-Jahr-Jubiläum mit einem großen Fest am Rankweiler Marktplatz. Das Gesangsensemble Slavjanka wusste mit musikalischen Highlights aus den Slawischen Ländern wie schon in der Vergangenheit einmal mehr zu überzeugen und begeisterte auf allen Linien. Die Jungmusikanten der Bürgermusik Rankweil konnten mit den abwechslungsreichen Darbietungen ein zufriedenes Resümee ziehen. In Doppelfunktion musste Rankweil Gemeinderat für Sport und Kultur Helmut Jenny ran. Er führte in Abwesenheit von Freddy Willinger auch als Moderator gekonnt durch das abwechslungsreiche Spitzenprogramm. Das Organisationsteam unter Leitung von Andreas Wally und Ramona Hartmann zeigte sich höchst erfreut über das mehr als gelungene Fest. Die Pfadfindergruppe Rankweil spendete den Erlös, der sich beim Ausschank der Getränke ergab, zum wiederholten Male einem guten Zweck. Ein Pflichttermin war das alljährliche Treffen der Kulturvereine auch für Rankweils Gemeindeoberhaupt Katharina Wöß Krall, Rankweils Alt-Vizebürgermeister Franz Abbrederis mit seiner Gattin, die Rankweiler Gemeinderäte Karin Reith und Klaus Dieter Pirker, Josef Kräutler, AK-Präsident Bernhard Heinzle und zahlreiche weitere Rankweiler Bürger.VN-TK