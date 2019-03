Rankweil feiert drinnen und draußen

Zwölftes Rankler Kellerfest witterungsbedingt ins Freie verlegt.

Rankweil. Die Marktgemeinde ist unbestritten einer der vielfältigsten Gastronomiestandorte des Landes. Die Geschichte als Wallfahrts- und Marktortes beschert Rankweil bis heute eine hohe Dichte an traditioneller Gastronomie. Diese lädt einmal jährlich, pünktlich zum Frühlingsbeginn in ansonsten nicht zugängliche Kellergemäuer und verwandelt diese zu Inseln für alle Liebhaber der gepflegten Kulinarik und Genussspechte des holden Rebensaftes – einfach Gaumenfreude pur.

Bedingt durch das herrlich warme Frühlingswetter, wurden vergangenes Wochenende die Spezialitätentreffpunkte kurzerhand überwiegend nach draußen in die Gastgärten verlegt. So verwandelten sich auch die Stufen des Rankler Weinbergs direkt unterhalb der Basilika zumindest temporär in eine große Weinlaube. Dort und auch an den anderen insgesamt zehn verschiedenen Standorten ein steter Begleiter, zum Ambiente passende handgemachte Livemusik. Die Winzer, die ihre unterschiedlichen Kreationen zur Degustation anboten, kamen kaum mit dem nötigen Nachschub nach. Die Besucher konnten auch getrost ihre Autos stehen lassen, viele pendelten zu Fuß von einem Lokal zum anderen, für müde gewordene Feinspitze waren Kutschentaxis unterwegs.