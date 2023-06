Rankweil feiert das große Fest der Kulturen

22. Auflage am Marktplatz mit sieben Stunden Programm von vielen Bräuchen anderer Länder.

RANKWEIL. Am Sonntag, 25. Juni von 11 bis 18 Uhr, wird am Marktplatz in Rankweil das Miteinander verschiedener Kulturen und Religionen und die daraus entstandene Internationalität in der Marktgemeinde groß gefeiert. Die Veranstaltung findet nur bei guter Witterung statt. Der Eintritt ist frei. Eröffnet wird das Fest der Kulturen ab 11.00 Uhr durch Rankweil Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall und Gemeinderat Helmut Jenny, gemeinsam mit der Jugendkapelle der Bürgermusik Rankweil-Meiningen. Rankweil ist Heimat vieler Kulturen. Die Kulturgruppen zeigen verschiedene Volkstänze, spielen tradtionelle Musikstücke und verwöhnen mit landestypischen Köstlichkeiten. Ein Kinderprogramm sorgt bei den Kleinsten für abwechslungsreiche Unterhaltung. Die Trachtengruppe Rankweil, das Gesangsensemble Slavjanka, Trachtengruppe Most aus Bosnien und Gruppen aus Frankreich, Philippinen, Türkei, Serbien, Senegal, Slowenien und aus Nepal sorgen für ein Spitzenprogramm. Das Fest der Kulturen ist Teil des Rankweiler Sommers und findet bereits zum 22. Mal statt. VN-TK