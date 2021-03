Rankweil erweitert Angebot für überbetriebliche Kinderbetreuung

Ab Herbst 2021 steht allen Rankweiler Unternehmen eine neue überbetriebliche Kinderbetreuungseinrichtung für Kinder von 1 bis 3 Jahre für ihre Mitarbeiter*innen zu Verfügung.

Da der Betreuungsbedarf stetig steigt, wurden beim Umbau der Volksschule Brederis auch neue Räumlichkeiten für eine erweiterte, überbetriebliche Kleinkindbetreuung geschaffen. Initiiert wurde diese bereits vor sechs Jahren in Zusammenarbeit mit den Firmen Rauch, Hirschmann Automotive, Spectra-Physics und der Volksbank Vorarlberg. Trägerverein ist der Eltern-Kind-Treff Rankweil. Ab Herbst ist die Einrichtung an den Standorten Rankweil und Brederis für alle Unternehmen in Rankweil offen.