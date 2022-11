Rankweil als Paradies für hungrige Insekten

Bauleiter Wilfried Ammann denkt bei der Infrastruktur und Projekten die Natur immer mit.

„Natur ist Vielfalt, nicht Einfalt“, sagt Wilfried Ammann. Seit Jahren ist er Leiter des Bauhofes der Marktgemeinde Rankweil. Gemeinsam mit seinem Team versucht er systematisch den Umwelt- und Klimaschutz in unserer Gemeinde erfolgreich umzusetzen, sagen Kollegen über ihn. Das zeigt sich im Großen, aber auch in vielen kleine Details, wie zum Beispiel in großzügigen Blumenwiesen-Grünstreifen, der Setzung von zahlreichen Bäumen, der Schaffung von „Todholzecken“ oder einem offenen Mauerwerk. Kurz gesagt: Freistehende Flächen sollen abwechslungsreich bepflanzt werden, sodass Vögel, Käfer, Schmetterlinge und eben auch Bienen ein möglichst breites Nahrungsangebot vorfinden.