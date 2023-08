Rankler Kilbi schlägt wieder ihre Zelte auf

Bürgermusik Rankweil lädt am 2./3. September zum Volksfest auf die Gastra.

RANKWEIL. Nach dem letztjährigen großartigen Erfolg mit einem neuen Zuschauerrekord findet am kommenden Wochenende beim Festplatz des Gastra-Areals in Rankweil endlich wieder die Kilbi statt. Die zweitägige Veranstaltung steht heuer ganz unter dem Motto „Gemeinsam hocka, verzella und s´gmütlich ne“. Ausrichter ist die Bürgermusik Rankweil, welche sich in diesem Jahr einige Neuerungen für die vielen Gäste aus nah und fern einfallen lassen haben. Das Organisationsteam mit Bruno Hämmerle an der Spitze, Elias Entner (Aufbau), Toni Fischer (Finanzen), Gerald Entner (Wirtschaft) und Niklas Mähr (Bar/Weinlaube) und fast hundert freiwilligen Helfern mit der Verantwortlichen Eva-Maria Wendinger sorgt für einen reibungslosen Ablauf des traditionsreichen Event und freut sich auf viele Besucher. Wie jedes Jahr sorgen bei der Kilbi, aber auch wieder Livemusik, kulinarische Köstlichkeiten und einige Fahrgeschäfte für reichlich Unterhaltung. So kann man dort wieder Autodrom fahren, sich am Schießstand vergnügen oder süße Leckereien wie Zuckerwatte oder türkischen Honig genießen. Ein großer Vergnügungspark steht im Gastra-Areal allen Besuchern zur Verfügung.