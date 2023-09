Rangnick steht für DFB-Teamchef-Posten nicht zur Verfügung

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat Spekulationen um einen Wechsel zur deutschen Auswahl eine klare Absage erteilt. In einem ORF-Interview am Montagvormittag vor dem Abschlusstraining in Windischgarsten antwortete der 65-Jährige auf die Frage, ob er für eine Anfrage des DFB bereitstehen würde, mit einem schlichten "Nein". In Deutschland ist man nach der Entlassung von Hansi Flick auf der Suche nach einem neuen Bundestrainer, Rangnicks Name wurde dabei genannt.

Der ÖFB-Coach nahm sich bei der Nachfolger-Suche allerdings selbst aus dem Spiel. "Ich habe mich vor 14 Monaten dazu entschieden, hier als Teamchef zu arbeiten und die Mannschaft so vorzubereiten, dass wir uns für die EM qualifizieren und dort auch eine gute Rolle spielen. Alles andere ist für mich kein Thema", erklärte der 65-Jährige wenige Stunden vor dem Abflug zum EM-Qualifikationsspiel in Schweden. Mit einem Sieg in Solna wäre Österreich so gut wie fix bei der EURO 2024 in Deutschland dabei.