"Rand"-Stück im Schauspielhaus Wien

Langsam werden schlaffe, weiße Foliensäcke zu riesigen Ballons aufgeblasen, die sich zu verschiedenfarbiger Beleuchtung und sphärischer Musik auf der Bühne breitmachen. Ein magischer Beginn, der vom ersten Auftritt eines Darstellers im bunten Sportdress gebrochen wird: "Ich bin ein Tetris-Stein." Auch die vier Kollegen, die nach ihm kommen, sind Tetris-Steine. Und sie sind alle sehr sensibel und nachdenklich. So beginnt "Rand" von Miroslava Svolikova im Schauspielhaus Wien.

Die Wiener Autorin ist dem Schauspielhaus seit 2016 verbunden, und realistische Stücke mit nachvollziehbarer Handlung sind ihre Sache nicht. Und so landet man auch mit "Rand", das Hausherr Tomas Schweigen am Mittwoch zur Uraufführung brachte, mitten in einem Sammelsurium seltsamster Gestalten, für die Kostümbildnerin Giovanna Bolliger fantasievolle Outfits in allen Farben bereitstellt. Nach den Tetris-Steinen, deren Lebensziel es ist, zusammenzustecken und miteinander Flächen zu bilden, treten auf: Astronautinnen und Astronauten, das letzte Einhorn, Soziologinnen und Soziologen, die Feuerwehr, ein auf Ränder und Ritzen spezialisierter Schädlingsbekämpfer und Kakerlakenpriester, ein Kakerlakenchor, ein unbeteiligter Beobachter, ein unschlüssiger Terrorist - und Mickey Mouse.