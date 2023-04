Ramazzotti in Ischgl: Üppiger Gefühlsbombast und Gassenhauer

Eros Ramazzotti hat Sonntagnachmittag mit seiner groß angelegten Band beim "Top of the Mountain Closing Concert" vor knapp 20.000 Besuchern die Ischgler Wintersaison offiziell beendet. Auf der auf 2.300 Metern gelegenen Idalp bot der italienische Superstar seine altbewährten Italopop-Gassenhauer, die er teilweise mit modernen Einsprengseln auffettete. Musikalische Üppigkeit und große Gefühle waren die Gebote der Eros-Stunde, die bei Sonnenschein stattfand.

Dazu kamen noch zwei Backgroundsängerinnen, ein Bassist und nicht zuletzt eine Musiker am Klavier, der für die nötige emotionale Unterfütterung der Songs sorgte und quasi das melodische Grundgerüst parat stellte. Darüber hinaus gab es auch auf der inszenatorischen Ebene die ganz große Geste zu erleben. Der 59-jährige Ramazzotti, durchaus durchgehend sehr gut bei Stimme, feuert das Publikum regelmäßig laut an, hielt bei besonders gefühlvollen Passagen Händchen mit einer der Sängerinnen und war sich nicht zu schade, mit dem dafür angemessenen Gesichtsausdruck, selbst an der Gitarre Hand anzulegen und Gitarren-Soli in die Winterlandschaft zu blasen.