Rallye Dakar nächstes Jahr erstmals in Saudi-Arabien

Nach elf Auflagen in Südamerika wird die berühmt-berüchtigte Rallye Dakar im nächsten Jahr erstmals in Saudi-Arabien stattfinden. Das Wüsten-Off-Road-Spektakel fand nach seiner Gründung 1979 zunächst dem Originalnamen "Paris-Dakar" entsprechend auf einer Route von Paris nach Dakar statt.

Später wurde mehrmals in Spanien oder Portugal gestartet, ehe das Rennen seit 2009 nicht mehr durch Europa und Afrika, sondern durch Südamerika führte. Grund dafür war die Absage im Jahr 2008 aus Sicherheitsgründen. In diesem Jahr fand die Rallye Dakar in Peru statt. Titelverteidiger Matthias Walkner aus Salzburg wurde heuer in der Motorrad-Wertung Gesamtzweiter.