Raimann verpasst mit Indianapolis Colts NFL-Play-off

Der österreichische Football-Profi Bernhard Raimann hat mit seinen Indianapolis Colts die Play-offs der NFL verpasst. Die Colts unterlagen am Samstag (Ortszeit) im Heimspiel gegen den direkten Division-Rivalen Houston Texans mit 19:23 und sind damit schon vor den übrigen Spielen am Sonntag fix eliminiert. Der 26-jährige Raimann, der als Left Tackle in der Offensive spielt, verpasste damit auch in seinem zweiten NFL-Jahr den Play-off-Einzug.

Zuletzt hatten die Colts vor drei Jahren die finale Meisterschaftsphase erreicht. Die Play-offs 2024 starten am 13. Jänner mit der Wildcard-Runde. Die Sieger der beiden Conferences AFC und der NFC, die sich auf ihrem jeweiligen Ast durchsetzen, treffen schließlich in der Super Bowl aufeinander. Die 58. Ausgabe des NFL-Endspiels findet heuer am 11. Februar (12. Februar MEZ) in Las Vegas statt.