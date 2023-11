Raimann triumphiert mit Colts bei Frankfurt-Gastspiel

Österreichs Football-Aushängeschild Bernhard Raimann hat bei seinem Europa-Heimspiel mit den Indianapolis Colts einen knappen Sieg gefeiert. Im zweiten Frankfurt-Spiel der NFL am Sonntag setzte sich das Team um den 26-jährigen Offensive Tackle vor 50.144 Zuschauern mit 10:6 (7:3) durch. Für die Colts war es der fünfte Erfolg im zehnten Saisonspiel und ein wichtiger im Kampf um die Play-offs. Die Patriots um Startrainer Bill Belichick kassierten indes die achte Niederlage.

Die in Deutschland sehr beliebten Patriots um Quarterback Mac Jones kamen lautstark unterstützt vom Großteil der Fans überhaupt nicht ins Spiel. In der ersten Hälfte gelang lediglich ein Fieldgoal. In den Spielunterbrechungen hielten sich die Anhänger mit musikalischen Einlagen warm, Klassiker wie "Take Me Home, Country Roads", "Livin' On A Prayer" oder "Sweet Caroline" wurden gemeinschaftlich zum Besten gegeben.