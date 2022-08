Raimann mit starker Leistung in zweitem NFL-Preseason-Spiel

Football-Hoffnung Bernhard Raimann hat auch in seinem zweiten Einsatz in einem NFL-Vorbereitungsspiel für die Indianapolis Colts überzeugt. Der 24-jährige Offensive Tackle, der Ende April als erster Österreicher im NFL-Draft in Runde drei ausgewählt worden war, stand am Sonntag beim 26:27 der Colts gegen die Detroit Lions über weite Strecken am Feld und zeigte in Indianapolis eine sehr solide Vorstellung. Laut mehreren US-Experten festigte Raimann seine Position im Kader.

Raimann kämpft gegen seinen Teamkollegen Matt Pryor um einen Startplatz in der Offensive Line der Colts um Quarterback Matt Ryan, derzeit soll Pryor noch im Vorteil sein. Am 28. August empfangen die Colts im letzten Preseason-Spiel die Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady, es ist allerdings unwahrscheinlich, dass der Star-Quarterback im Einsatz sein wird. Die NFL-Saison startet für Raimann und Co. am 11. September bei den Houston Texans.