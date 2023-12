Raiffeisenbank Montfort investiert in Rankweil

Nach Abbruch des alten Bankgebäude soll mit Fertigstellung 2026 am gleichen Standort ein zukunftsorientiertes Zentrum entstehen.

RANKWEIL. Im Zuge der innovativen Ortskernentwicklung in Rankweil plant die Raiffeisenbank Montfort, ein modernes Bankzentrum zu errichten – zentral in der Ortsmitte in der Bahnhofstraße gelegen und optimal an die Infrastruktur angebunden. Bereits Anfang 2024 soll die Baueingabe für die in Kooperation mit der R&R Immobilien GmbH und Eurospar geplante Neugestaltung im Herzen von Rankweil erfolgen. Der Baubeginn der neuen Raika Montfort ist frühestens im Herbst 2024 avisiert. Zuvor muss das bestehende in die Jahre gekommene Bankgebäude abgebrochen werden. Binnen zweijähriger Bauzeit soll am bewährten Raiffeisen-Standort in der Bahnhofstraße 2 ein neues, zukunftsorientiertes Raiffeisenzentrum errichtet werden. Auf etwa 2.000 Quadratmetern Nettonutzfläche entstehen moderne Schalter- und Beratungsräume, die an den veränderten Bedürfnissen der vielen Kunden und deren bevorzugten Online-Nutzungsverhalten ausgerichtet werden. Neben ausreichenden Tiefgaragenplätzen sieht das zukunftsweisende Konzept auch Infrastruktur für Coworking vor, die den Austausch und das Netzwerken unter den Nutzern fördern soll. Mit dieser Investitution setzt die Raiffeisenbank Montfort ein klares Bekenntnis zu seinen Wurzeln in Rankweil und bleibt Garant für die finanzielle Nahversorgung in der Region.