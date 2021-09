Raiffeisen NÖ-Wien schrieb im Halbjahr schwarze Zahlen

Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien hat nach den hohen Verlusten des Vorjahres nun im ersten Halbjahr 2021 wieder schwarze Zahlen geschrieben. Das Ergebnis vor Steuern betrug 187,3 Mio. Euro. Der Teilkonzern der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien erwirtschaftete 160,7 Mio. Euro. Generaldirektor Klaus Buchleitner gab anlässlich des Halbjahresergebnisses bekannt, dass er seinen Ende Mai 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird.

In der ersten Jahreshälfte 2020 hatte die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien noch einen Verlust von 312,8 Mio. Euro verbuchen müssen, die RLB war mit 336,8 Mio. Euro in den roten Zahlen gewesen.

Der Ergebnisbeitrag der Beteiligungen in den Geschäftsfeldern Agrar, Infrastruktur und Medien war in der ersten Jahreshälfte 2021 pandemiebedingt mit 39,3 Mio. Euro etwas geringer als im Vorjahr (1. HJ 2020: 45,2 Mio. Euro), teilte Raiffeisen NÖ-Wien am Dienstag mit.