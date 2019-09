Raiders Tirol und Coach Fatah gehen getrennte Wege

American-Football-Serienmeister Raiders Tirol und Cheftrainer Shuan Fatah gehen künftig getrennte Wege. Der Deutsche sowie sein Offensive Coordinator Lee Rowland wollen sich neuen Zielen zuwenden, gaben die Innsbrucker am Montag bekannt. Fatah betreut aktuell auch das österreichische Nationalteam.

Die Raiders hatte Fatah in der Saison 2011 übernommen. Mit den Tirolern gewann er fünfmal die Austrian Bowl, dreimal die CEFL-Bowl sowie je einmal die Eurobowl, das europäische Superfinale und die ECTC-Championship. In der vergangenen Saison gelang ihm eine ungeschlagene Saison ("perfect season") mit Titelgewinnen in CEFL, ECTC und Austrian Bowl.