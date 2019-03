Raffl verlängerte bei Philadelphia Flyers um zwei Jahre

Der österreichische Eishockey-Stürmer Michael Raffl bleibt bei den Philadelphia Flyers. Der 30-jährige Villacher hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert, gab der Club der National Hockey League (NHL) am Dienstag bekannt. Der Vertrag ist mit insgesamt 3,2 Mio. Dollar dotiert.

“Ich bin sehr glücklich”, erklärte Raffl, der 2013 vom schwedischen Verein Leksands IF nach Nordamerika gewechselt ist und seit seinem Debüt in der stärksten Eishockeyliga der Welt am 12. Oktober 2013 ausschließlich für die Flyers gespielt hat. “Ich mag es hier wirklich sehr. Das hier ist mein Zuhause, daher freue ich mich auf die nächsten zwei Jahre”, sagte der Flügelstürmer, der in 406 Spielen im NHL-Grunddurchgang 70 Tore und 62 Assists verbucht hat und vor allem als flexibel einsetzbarer Spieler überzeugt.