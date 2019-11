Grabner traf bei Niederlage der Arizona Coyotes

Der Kärntner Michael Grabner hat am Samstag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga (NHL) sein fünftes Saisontor erzielt. Der 32-Jährige, der es auf 12:24 Minuten Eiszeit brachte, hatte sein Team im Heimspiel gegen Minnesota Wild in der 9. Minute mit 1:0 in Führung gebracht, die Coyotes verloren aber trotz 3:1-Führung noch mit 3:4 und kassierten damit im 17. Saisonmatch die achte Niederlage.

Einen Sieg gab es hingegen für Michael Raffls Philadelphia Flyers, die sich auswärts gegen die Toronto Maple Leafs mit 3:2 nach Penaltyschießen durchsetzten. Raffl gelang dabei kein Scorerpunkt.

NHL-Ergebnisse vom Samstag: Arizona Coyotes (mit Grabner/1 Tor) - Minnesota Wild 3:4, Toronto Maple Leafs - Philadelphia Flyers (mit Raffl) 2:3 n.P., New York Islanders - Florida Panthers 2:1, Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 5:3, Montreal Canadiens - Los Angeles Kings 3:2, Ottawa Senators - Carolina Hurricanes 4:1, Pittsburgh Penguins - Chicago Blackhawks 3:2 n.P., Washington Capitals - Vegas Golden Knights 5:2, Colorado Avalanche - Columbus Blue Jackets 4:2, Calgary Flames - St. Louis Blues 2:3 n.V., San Jose Sharks - Nashville Predators 2:1 n.P.