Guter Lauf für Raffl (an der Bande) und seine Flyers

Guter Lauf für Raffl (an der Bande) und seine Flyers ©APA (AFP/GETTY)

Guter Lauf für Raffl (an der Bande) und seine Flyers ©APA (AFP/GETTY)

Raffl feierte mit Flyers fünften Sieg in Folge

Die Philadelphia Flyers befinden sich mit dem Kärntner Michael Raffl weiter auf der Erfolgswelle. Die Flyers gewannen am Freitag vor eigenem Publikum mit 5:2 gegen die New York Rangers und fuhren damit den fünften Sieg in Folge ein. Raffl brachte es auf 11:43 Minuten Eiszeit und blieb dabei ohne Scorerpunkt.

NHL-Ergebnisse vom Freitag: Philadelphia Flyers (mit Raffl) - New York Rangers 5:2, Columbus Blue Jackets - Minnesota Wild 0:5, Carolina Hurricanes - Colorado Avalanche 2:3, Vegas Golden Knights - Buffalo Sabres 4:2, Anaheim Ducks - Pittsburgh Penguins 3:2