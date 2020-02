Raffl bei Philadelphia-Niederlage in Pittsburgh dabei

Sidney Crosby hat den Pittsburgh Penguins in der National Hockey League (NHL) einen 4:3-Heimsieg nach Verlängerung über die Philadelphia Flyers beschert. Der Starstürmer der Penguins entschied die Partie am Freitag nach 55 Sekunden der Overtime. Michael Raffl stand bei den Flyers im Aufgebot, nachdem er beim 3:0-Sieg gegen die Penguins vor etwas mehr als einer Woche pausieren musste.

Raffl war am 19. Jänner gegen die LA Kings hart gecheckt worden. "Ich hatte ein paar Tage Kopfschmerzen, aber jetzt ist alles okay", sagte der Kärntner vor dem Spiel in Pittsburgh.