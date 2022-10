Raffinerie Schwechat wieder im Vollbetrieb

Die seit einem Unfall im Juni monatelang stillgestandene OMV-Raffinerie Schwechat läuft nun wieder im Vollbetrieb. Das teilte die OMV am Freitag mit. Das alternative Versorgungssystem, das während der Reparatur die eingeschränkte Produktion der Raffinerie Schwechat ersetzt hat, soll als zusätzliche Bezugsquelle so lang wie nötig aufrechterhalten werden.

Während der gesetzlich vorgeschriebenen Wasserdruckprüfung im Rahmen der Abschlussarbeiten zur Generalüberholung der Raffinerie war es am 3. Juni 2022 zu einer Beschädigung der Außenhaut an der Hauptkolonne der Rohöl-Destillationsanlage gekommen. Für die Reparatur wurden zusätzlich zur 800 Personen starken Belegschaft der OMV am Standort Schwechat bis zu 320 Leute von verschiedenen Partnerunternehmen hinzugezogen.