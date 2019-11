Verletzung beim Aufwärmen stoppte Rafael Nadal in Paris

Nach einem 7:6(5),6:4-Erfolg des noch Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic (SRB) über Grigor Dimitrow (BUL) waren die Weichen zum Traum-Finale in Paris-Bercy schon gestellt. Doch kurz nach dem Endspieleinzug des Serben kam das vorzeitige Aus von Rafael Nadal: Der 33-jährige Spanier musste wegen einer Bauchmuskelverletzung schon vor dem Halbfinale gegen den Kanadier Denis Shapovalov passen.

"Es tut mir leid. Bei einem der letzten Aufschläge beim Aufwärmen habe ich etwas im Bauchmuskel gespürt", erklärte Nadal bei seiner Pressekonferenz nach seinem Rückzug aus dem Turnier. Er habe es danach noch probiert, aber Schmerzen verspürt. "Es hat mir nicht erlaubt, auf dem Level zu servieren, den ich brauche und die Chance, es weiter zu verschlimmern, wäre groß gewesen", so der 19-fache Grand-Slam-Sieger, der am Montag zumindest vorübergehend den Tennis-"Thron" von Novak Djokovic übernehmen wird.

Die vorgenommene Untersuchung habe kein klares Bild gezeigt. "Nach den ersten Untersuchungen können wir noch nicht sagen, wie schwer die Verletzung ist", präzisierte Nadal, der nun nach Hause fahren wird. "Ich hoffe wirklich, dass es nichts Großes ist. Natürlich will ich nach London." Die Auslosung für die ATP Finals in der O2-Arena findet am Dienstag statt, das Turnier beginnt am Sonntag, den 10. November mit der ersten von zwei Vierer-Gruppen.