Rätselraten um Wertigkeit von Sieg vor England - Belgien

Vor dem direkten Duell zwischen England und Belgien (Donnerstag, 20.00 Uhr MESZ/live ORF eins) um den ersten Platz in Gruppe G drängt sich die Frage auf, wie erstrebenswert dieser angesichts der Auslosung ist. Auf den Ersten könnte nämlich schon im Viertelfinale der Fußball-WM Rekordweltmeister Brasilien warten.

Besondere Brisanz erhalten die Spekulationen vor allem durch die Tatsache, dass die Gruppe G die Vorrunde abschließt und damit schon vor Spielbeginn der komplette Turnierpfad feststeht. Vor dem Aufeinandertreffen führen die “Three Lions” den Pool mit sechs Punkten und gleichem Torverhältnis (8:2) lediglich aufgrund einer weniger erhaltenen Gelben Karte an. Theoretisch könnte man also sogar mit einer absichtlichen Spielverzögerung in den Schlussminuten die Weichen für den vermeintlich leichteren Weg stellen.