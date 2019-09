Rätselhafte Steinhügel im Bodensee sind 5.500 Jahre alt

Rätselhafte rund 170 Steinhügel auf dem Grund des Bodensees bei Uttwil im Schweizer Kanton Thurgau sind viel älter, als bisher vermutet wurde. Forscher haben herausgefunden, dass die Hügel in der Jungsteinzeit vor etwa 5.500 Jahren aufgeschüttet wurden.

Die Steinhügel waren 2015 vom Institut für Seenforschung in Langenargen bei Tiefenvermessungen entdeckt worden. Die Hügel haben jeweils einen Durchmesser von 15 bis 30 Metern und befinden sich in regelmäßigen Abständen in einer Reihe in Ufernähe, rund viereinhalb Meter unter Wasser. Am 19. September brachten die Forscher mit einem Schiff einen 30 Tonnen schweren Bagger mit 15 Meter langem Arm zum "Hügel 5". Dort gruben sie einen rechtwinklig zum Ufer verlaufenden Schnitt durch die Steinsetzung. Dieser Sonderschnitt wurde dann von Tauchern genauer untersucht. Der in der Mitte 50 Zentimeter mächtige Hügel 5 liege direkt über den feinen nacheiszeitlichen Seeablagerungen. "Erste Resultate der Radiokarbonmessungen sprechen dafür, dass Hügel 5 in der Jungsteinzeit vor etwa 5.500 Jahren aufgeschüttet wurde."