Radprofi Gall will sich im Baskenland gegen Stars behaupten

Radprofi Felix Gall misst sich ab Montag bei der Baskenland-Rundfahrt mit gleich mehreren der Topstars. Der am Samstag bei einem Rennsturz glimpflich davongekommene Kapitän des Decathlon-Teams bekommt es nicht nur mit dem heuer bereits mehrfach siegreichen Tour-Champion Jonas Vingegaard zu tun. Auch Remco Evenepoel, Primoz Roglic und einige starke Youngsters wie Juan Ayuso unterziehen sich auf dem anspruchsvollen Terrain in Nordspanien einem Härtetest vor größeren Aufgaben.

Galls Rennwiedereinsteig nach einem Trainingsblock in der Heimat verlief am Samstag beim GP Indurain durch einen Sturz in einer Abfahrt unglücklich, mit Hautabschürfungen kam er aber glimpflich davon. Für den auf die Tour de France hinarbeitenden Osttiroler sind die sechs Etappen im Baskenland nach Paris-Nizza das zweite einwöchige Rennen des Jahres. Der 26-Jährige fühlt sich drei Wochen nach seinem neunten Rang in Frankreich bereit für den nächsten Schlagabtausch mit den Besten seiner Zunft. "Ich bin in guter Form und ich denke, dass ich erfolgreich abschneiden kann. Es sind viele starke Fahrer am Start, und ich bin einer davon", sagte Gall.