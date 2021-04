Radkultur in Hohenems

Der Ausbau des Radwegenetzes in Hohenems schreitet weiter voran: Diesen Mai beginnen die Arbeiten am Radweg Klienstraße.

Der künftig dann etwa vier Meter breite Weg wird durchgehend neu asphaltiert und zudem beleuchtet; die Brücke, die den Weg über den Krebsgraben führt, wird bei dieser Gelegenheit erneuert. Der parallel zur Bahnlinie verlaufende Weg wird sich so auch optimal in die ausgewiesene Landesradroute einfügen, die als Radschnellverbindung sowohl für den ortsübergreifenden Alltagsverkehr wie auch zur sportlichen Freizeitgestaltung dient. Auch die Klienstraße selbst wird im Rahmen des Projekts ausgebaut und ein Gehsteig errichtet.

Die in der Stadtvertretung am 6. April 2021 beschlossenen Maßnahmen sind so ein „Puzzleteil“ eines umfangreichen Schwerpunktes, der das Radfahren in und durch Hohenems besonders attraktiv macht.