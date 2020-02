Radio zum Sehen: Antenne Vorarlberg zeigt Visual Radio

Als erster Radiosender Österreichs bindet Antenne Vorarlberg im neuesten Skill-Update nun auch sein Visual Radio ein. Die Moderatoren von Antenne Vorarlberg sind ab sofort auch über die Amazon Show-Geräte sichtbar.

Antenne Vorarlberg als Vorreiter

Als erster Radiosender in Österreich hat ANTENNE VORARLBERG seinem Amazon Skill ein innovatives Update verpasst. Mit dem Sprachbefehl „Alexa, starte ANTENNE VORARLBERG“ können die Hörerinnen und Hörer, die ein Amazon Show-Gerät – so heißen die Smart Speaker mit Bildschirm von Amazon – zu Hause haben, jetzt auch das Visual Radio sehen. Mit Hilfe von 4 HD-Kameras haben die Hörerinnen und Hörer die Möglichkeit, hautnah im Studio mit dabei zu sein und können den Moderatoren bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen.

"Radio ist mehr als nur Zuhören"

Für ANTENNE VORARLBERG-Programmchef Andreas Hinsberger stellt das Update einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft dar: „Radio ist schon lange viel mehr als nur bloßes Zuhören. Unsere Hörerinnen und Hörer wollen dem Moderator am Mischpult zuschauen, den Nachrichtensprecher die aktuellen News live vortragen sehen oder Studiogäste beim Interview live und in Farbe miterleben. Zudem haben die Zuseher von Visual Radio auch immer alle Informationen zum aktuellen Wetter, der Verkehrslage in der Region und die wichtigsten Nachrichten auf dem Screen.“