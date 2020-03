Radio-Gottesdienst mit Bischof Benno Elbs

Am kommenden Sonntag, 15. März, übertragen Vorarlberger Medien live einen Radio-Gottesdienst aus der Bischofskapelle in Feldkirch.

Da alle Gottesdienste in Vorarlberg abgesagt sind, hat die Katholische Kirche Vorarlberg rasch nach Alternativen gesucht. Kurzfristig ist es gelungen, in Kooperation mit dem ORF Radio Vorarlberg sowie vn.at und vol.at einen Radio-Gottesdienst und Impulse aus der Kapelle im Bischofshaus in Feldkirch anzubieten.



