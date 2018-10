Radikale Milizen nicht aus Pufferzone in Idlib abgezogen

Trotz Ablauf einer Frist haben sich die radikal-islamischen Milizen nicht aus der für die syrische Rebellenhochburg Idlib vereinbarten Pufferzone zurückgezogen. Keine der jihadistischen Gruppen von Aufständischen habe die Zone bisher verlassen, teilte die "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" am Montag mit.

Die syrische Regierung droht mit einem militärischen Eingreifen in der Rebellenprovinz ldlib, sollten die Extremisten nicht den vereinbarten Abzug aus einer geplanten Pufferzone umsetzen. “Wir können zur Fortsetzung der gegenwärtigen Lage in Idlib nicht schweigen, wenn die Nusra Front sich weigert, sich an dieses Abkommen zu halten”, sagte Außenminister Walid al-Mualem kurz vor Ablauf der Frist zur Räumung der Pufferzone an diesem Montag.

Die radikale Miliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS) kündigte am Sonntagabend an, ihren Kampf fortzusetzen. “Wir werden nicht vom Weg des Jihads abweichen, um die Ziele unserer Revolution zu verwirklichen”, heißt es in einer Erklärung. Die Gruppe will wie andere Rebellen den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad stürzen. Die früher unter dem Namen Al-Nusra-Front bekannte Miliz ist in Idlib besonders stark. Sie hat Verbindungen zum Terrornetzwerk al-Kaida.