Im Rahmen des 14. Österreichischen Radgipfels 2023 veranstalten die Stadt Hohenems und das Land Vorarlberg zum Auftakt am Sonntag, dem 10. September 2023, von 11 bis 17 Uhr ein Radfest für Groß und Klein am Schlossplatz.

Das Radfest, das wir in Kooperation mit dem Land Vorarlberg organisieren, bietet den idealen Rahmen, um die klimafreundliche Mobilität noch stärker in den Fokus zu rücken. Die attraktiven Folgen des Radfahrens werden exemplarisch dargestellt. Zudem möchten wir ein Bewusstsein in der Bevölkerung schaffen, Hohenems aus ‚radfahrender Perspektive‘ neu zu erleben und zu entdecken“, so Bürgermeister Dieter Egger.