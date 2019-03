Radfahrer für Verkehrsteilnehmer größte Verkehrssünder

Radfahrer werden als die größten Verkehrssünder gesehen. Das hat AutoScout24 in einer aktuellen Umfrage unter 500 Österreichern (innofact AG) erhoben. 43 Prozent der Befragten nannten Radfahrer. Besonders kritisch gegenüber den Radlern eingestellt sind Motorradfahrer und Personen über 40 Jahren. Rang zwei der Verkehrssünder sind mit 17 Prozent Autofahrer.

Bei der Umfrage gaben auch 43 Prozent der Österreicher an, dass sie schon einmal ihren geparkten Wagen nicht mehr gefunden haben. Das Nicht-Wiederfinden des geparkten Autos trifft dabei in stärkerem Maße auf Frauen zu – mehr als der Hälfte der weiblichen Befragten ist dies bereits einmal passiert. 40 Prozent gaben an, dass sie aus Versehen bereits einmal über eine rote Ampel gefahren sind. Jeder Dritte ist schon einmal falsch herum in eine Einbahnstraße hereingefahren (mehr Frauen und jüngere Befragte), jeder Vierte hat bereits versucht, ein falsches Auto aufzuschließen.