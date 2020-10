Radeln und rollern bei Dämmerung gefährlich

Schlechte Sicht birgt ein erhöhtes Risiko im Straßenverkehr, auch wenn man zweirädrig oder auf Rollen unterwegs ist: 2019 gab es österreichweit 1.351 Unfälle mit Fahrrad, E-Bike oder E-Tretroller bei Dämmerung und Dunkelheit, das waren 17 Prozent der Gesamtzahl der Unglücke mit diesen Fortbewegungsmitteln, berichtete der ÖAMTC. 2018 hatten sich demnach mit 1.205 noch etwas weniger Unfälle mit Personenschaden in den Abend- und Nachtstunden ereignet.

Fahrräder und E-Bikes müssen vorne mit einem weiß oder hellgelb leuchtenden, am Rad angebrachten Scheinwerfer ausgestattet sein, der die Fahrbahn mit ruhendem Licht beleuchtet. Hinten ist ein rotes Rücklicht Pflicht, das auch blinken und zum Beispiel am Rucksack angebracht sein darf. Fahrräder und E-Bikes müssen außerdem mit Reflektoren ausgerüstet sein: vorne weiß, hinten rot, an den Pedalen nach vorn und hinten gerichtete Reflektoren, an den Rädern Katzenaugen oder alternativ Reifen mit reflektierenden Umrandungen bzw. Reflektorsticks.