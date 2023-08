Radeln tut dem Klima und der Gesundheit gut

Im Rahmen des 14. Österreichischen Radgipfels laden das Land Vorarlberg, das Klimaschutzministerium und die Stadt Hohenems zu einem öffentlichen Vortrag mit dem Klimaexperten und Meteorologen Andreas Jäger ein.

Die Veranstaltung mit dem Titel „So lösen wir die Klimakrise“ findet am Dienstag, dem 12. September 2023, um 16.45 Uhr im Löwensaal in Hohenems statt und kann kostenlos besucht werden.

„Wir freuen uns sehr, den Radgipfel in Vorarlberg willkommen zu heißen, um mit dieser Veranstaltung sowohl auf fachlicher Ebene als auch für die Bevölkerung wertvolle Impulse für den Radverkehr und den Klimaschutz zu setzen“, betont Landesrat Daniel Zadra mit Verweis auf das bunte mehrtägige Programm des Radgipfels (www.radgipfel2023.at).

„So lösen wir die Klimakrise“

Andreas Jäger, 1965 in Hohenems geboren und auch dort aufgewachsen, ist aus Funk und Fernsehen als Klimakommunikator und Moderator bekannt. Weiters produziert er Klimadokumentationen und engagiert sich leidenschaftlich für alles, was mit Meteorologie und Menschen zu tun hat. In seinem Vortrag will er aufzeigen, wie man vom Reden zum Handeln kommt, um der Klimakrise Einhalt zu gebieten, und wird dabei auch auf den Beitrag des Radverkehrs zum Klimaschutz zu sprechen kommen. Im Anschluss an den Vortrag wird unter allen Anwesenden ein Faltrad verlost.

14. Österreichischer Radgipfel

Der 14. Österreichische Radgipfel ist eine Fachtagung in Zusammenarbeit des Landes Vorarlberg mit der Stadt Hohenems und „klimaaktiv mobil“, der Initiative des Klimaschutzministeriums (BMK). Unter dem Titel „ghörige Radkultur“ präsentieren Fachleute Neuigkeiten, Innovationen und Praxisbeispiele rund um das Thema Radverkehr und tauschen ihre Erfahrungen aus. Verschiedene Formate, wie Key-Note-Vorträge, Workshops oder „Breakout Sessions“, sollen die Vernetzung ermöglichen.

Neben den klassischen Themen, wie z. B. neue Planungsansätze bei Infrastrukturprojekten im In- und Ausland, steht in diesem Jahr auch das Potenzial des Fahrrads als Alltagsverkehrsmittel der Zukunft im Mittelpunkt. Zusätzlich zu den allseits bekannten gesundheitlichen Vorteilen des Radfahrens werden auch die positiven Aspekte von mehr Radverkehr für unsere Gesellschaft und die Steigerung der Lebensqualität in unseren Städten und Dörfern näher beleuchtet.

Radfest für Groß und Klein

Der Auftakt zum Radgipfel wird am Sonntag, dem 10. September 2023, mit einem großen Radfest am Hohenemser Schlossplatz (11 – 17 Uhr) und einer Radparade vom Kirchplatz zur Otten Gravour (17 bis 18.15 Uhr) gemacht. An den folgenden beiden Tagen steht die Fachkonferenz mit zahlreichen Referaten und Diskussionen und dem abschließenden Vortrag von Andreas Jäger auf dem Programm. Vier Radexkursionen mit verschiedenen Schwerpunkten runden am Mittwoch, dem 13. September 2023, das Tagungsprogramm ab.