Radeln ohne Alter: Gemeinsam den Ort wieder entdecken

"Radeln ohne Alter" ermöglicht es älteren Personen, wieder den Wind in den Haaren zu spüren und ihre Heimatgemeinde zu sehen. Einer, der sich mit ihnen auf den Weg macht, ist Kurt Mair aus Dornbirn.

Jahrelang war Kurt Mair im Auftrag des städtischen Bauhofs in den Straßen der Messestadt unterwegs. Inzwischen ist er in der Pension, in den Straßen ist er jedoch immer noch viel unterwegs: Er ist einer der ehrenamtlichen Piloten für “Radeln ohne Alter” in Dornbirn. Sein Publikum sind beispielsweise Bewohner des Pflegeheims wie Manfred Kreil. Mit der Rikscha erkunden beide gemeinsam die Stadt, was sich tut und was sich verändert und schwelgen in alten Zeiten.