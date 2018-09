Rad-Olympiasiegerin Van der Breggen holte überlegen Gold

Olympiasiegerin Anna van der Breggen hat nach ihrem Olympia-Triumph in Rio de Janeiro auch den WM-Titel erobert. Die Niederländerin feierte am Samstag bei der Rad-WM in Tirol im Damen-Straßenrennen (156,2 km) einen Solosieg. Nach Silber im Team- und Einzel-Zeitfahren gewann Van der Breggen 3:42 Minuten vor Amanda Spratt (AUS) und 5:26 vor Tatiana Guderzo (ITA).

Van der Breggen hatte rund 50 Kilometer vor dem Ziel zur Spitzengruppe aufgeschlossen und distanzierte später im steilsten Abschnitt der Olympiarunde ihre Fluchtgefährtin Spratt. “Ich habe keine Rückstände gewusst und bin bis ins Ziel voll gefahren”, sagte die 28-Jährige. Damit gewannen die Niederländerinnen in Innsbruck drei der vier Damen-Titel, nur die Tirolerin Lara Stigger durchbrach bei den Juniorinnen diese Phalanx.

Auf den drei Runden auf dem Olympia-Kurs nach Igls splitterte sich das Feld der 149 Damen völlig auf, die Fahrerinnen kamen einzeln oder in kleinen Gruppen mit enormen Rückständen ins Ziel. Bestplatzierte Österreicherin war die vom Mountainbike-Marathon kommende Angelika Tazreiter als 59. (+14:26 Min.).

Die 31-Jährige musste im ersten Anstieg wegen eines Sturzes vor ihr stehenbleiben, verlor den Anschluss und musste sich zurückkämpfen. Auf der letzten Runde war Tazreiter fast durchwegs solo unterwegs. “Es war erst mein elftes Rennen auf der Straße, dafür ist es recht gut gegangen”, sagte die Wahl-Kärntnerin.

Staatsmeisterin Sarah Rijkes (“Bis 115 km ist es gut gegangen, dann konnte ich kein Tempo mehr halten”) landete an der 81. Stelle, die durch Bandscheibenprobleme gehandicapte und schon früh ins Hintertreffen geratene Martina Ritter musste aufgeben.