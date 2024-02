Rad-Ausfahrten, die Geselligkeit und Mithilfe bei Events stehen im Mittelpunkt

Radsportverein Schwalbe vor dem Arlberg mit Sitz in Rankweil und seine 100 aktiven Mitglieder haben Spaß am Breitensport.

RANKWEIL. Etwas mehr als einhundert aktive Mitglieder, darunter die zwei sehr prominenten Frauen Messe Dornbirn Geschäftsführerin Sabine Tichy Treimel und Regio West JCL Logistics Austria Geschäftsführerin Elke Böhler, umfasst der Radsportverein Schwalbe vor dem Arlberg. Bei der ordentlichen Jahreshauptversammlung im kleinen Vinomnasaal in Rankweil konnte Langzeitpräsident Günther Watzenegger mit großem Stolz von der Vereinsphilosophie mit Spaß und Freude am Breitensport, der ausgesprochen guten Kameradschaft und der Mithilfe der Mitglieder an diversen großen Radsportveranstaltungen wie bei der Tour of Austria oder dem Vorarlberg Rad Grand Prix in Nenzing berichten. Der Käferle Kids Cup ist für den Radsportverein Schwalbe vor dem Arlberg eine Herzensangelegenheit geworden. Die beiden Vorstandsmitglieder Silvia Andrich-Nenning und Andrea Deutschl kümmern sich um die perfekte Organisation und professionelle Abwicklung vom Käferle Kids-Cup. Andreas Madlener löst Florian Gopp aus bestimmten Gründen als Finanzreferent ab. Im abgelaufenen Vereinsjahr erwirtschaftete der rührige Rankweiler Verein einen Überschuss von knapp 4000 Euro. Die Rad-Ausfahrten der Frauen- und Herrengruppe im In- und Ausland erfreuen sich größter Beliebtheit. Bei entsprechender Witterung starten die Ausfahrten im März an den Wochenenden. Ab April jeden Mittwoch ab 18 Uhr erfolgt im Rankweiler Radhaus der Start für die sportliche Betätigung auf dem Drahtesel. Als neue Vereinsmeister wurden Sabine Ferber, Bernd Sonderegger, Hennig Heuer und die beiden Nachwuchsfahrer Luca Kofler und Laurin Kofler ausgezeichnet.VN-TK