Race-Party mit "Arnie" und Dornauer/Grasser-"Paardoppel"

"High Noon" Samstagabend am "Red Carpet" der "KitzRaceParty" im Rahmen der Hahnenkammrennen. Und dieser brachte Blitzlichtgewitter für erwartbare und etwas unerwartete "Paare". Arnold Schwarzenegger erschien breit lächelnd mit Freundin Heather Milligan und Sohn Christopher. Tirols SPÖ-Chef Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer und Freundin Alessia Ambrosi posierten "im Doppelpack" mit Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und Gattin Fiona Pacifico Griffini-Grasser.

Verstärkt wurden die beiden schillernden Pärchen schließlich am "Red Carpet" von Remus-Chef Stephan Zöchling, der sich zwischen ihnen "in Szene setzte." Dornauer und Grasser (früher FPÖ, dann parteifrei bzw. ÖVP-nahe) hatten sich zuvor per burschikosem Handschlag begrüßt. Die beiden Paare bildeten sozusagen die überraschende Nachhut und defilierten gemeinsam an den zahlreich erschienenen Journalisten und Fotografen vorbei.