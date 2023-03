Rabinovici statt Menasse Leipziger Gastland-Eröffnungsredner

Einen Monat vor Beginn des österreichischen Gastland-Auftrittes auf der Leipziger Buchmesse (27.-30. April) haben Buchhandels-Hauptverband (HVB) und Kulturministerium am Montag zu einer "Farewell-Party" eingeladen, die HVB-Präsident Benedikt Föger an die traditionelle "Verabschiedung des Olympiateams" denken ließ. "Wir sind kurz vor dem Zieleinlauf, und ich hoffe, wir haben mehr Glück als unsere Skifahrer", führte Kunstsektionschef Jürgen Meindl das sportliche Bild weiter.

Im Rahmen der Eröffnungen wird es gleich drei Reden von Autorinnen und Autoren geben. Schon am 25. April (19 Uhr) eröffnet Josef Haslinger im Deutschen Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig die von Bernhard Fetz und Kerstin Putz kuratierte Ausstellung "Jetzt und alles. Österreichische Literatur. Die letzten 50 Jahre" des Literaturmuseums der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB), in der anhand zum Teil noch nie gezeigter Materialien aus den Beständen der ÖNB die Entstehungsgeschichten von Texten inszeniert werden. Am 26. April (11 Uhr) sorgt Franziska Füchsl für eine künstlerische Intervention bei der Pressekonferenz zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse, und am 27. April (12 Uhr) spricht nach einer Absage des ursprünglich angekündigten Robert Menasse nun Doron Rabinovici zur Eröffnung des Österreich-Standes in der Halle 4. Zur offiziellen Eröffnung der Buchmesse am 26. April (19 Uhr) im Gewandhaus wird auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen erwartet.